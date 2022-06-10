Кострома, 10 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. К концу 2022 года уровень безработицы в Костромской области может вырасти в 2,8 раза — до 10,5%. Такой прогноз опубликовал Центр стратегических разработок. В настоящее время соотношение количества незанятых к числу рабочей силы в регионе составляет 3,6%

Наталья Диева Центр занятости

По мнению аналитиков, наибольшему риску подвержены рабочие деревообрабатывающих, ювелирных предприятий, автомобилестроения. Кроме этого малый и средний бизнес, а также теневой сектор может сократить количество персонала из-за ожиданий по сокращению спроса стороны населения и крупных компаний.

«Значимое давление ощутят рынки труда регионов, существенную долю экономики которых занимают леспром и производство изделий из дерева. Эти отрасли столкнулись с существенным снижением экспортных возможностей из-за закрытия некоторых зарубежных рынков и со сложностями в обновлении и ремонте иностранного оборудования, что в совокупности может привести к сокращению в них спроса на труд в ближайшие годы. Дополнительным фактором роста безработицы, связанным с санкциями, сложностями с поставками импортного оборудования и сокращением платежеспособного спроса внутри России является вероятное сокращение объемов производства ювелирных изделий в ближайшие годы. В частности, это окажет существенное влияние на рынок труда Костромской области», — говорится в исследовании.

В десятку регионов с наихудшими прогнозами по безработице (от 7,5% до 12,5%) кроме Костромы попали Татарстан, Вологодская Курганская и Ульяновская области, Самара, Калуга, Иркутск, Коми и Карелия. По данным департамента труда и социальной защиты Костромской области на 3 июня под риском увольнения находятся 2254 костромича. В регионе имеется 2112 безработных, что на 12% больше, чем в начале апреля текущего года.