Элиста, 10 июня 2022, 12:25 — REGNUM В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.
Синоптики предполагают, что с 11 по 13 июня чрезвычайная пожарная опасность V класса сохранится в девяти муниципальных образованиях Калмыкии. Наиболее высок риск возникновения природных пожаров частично в северных, юго-западных, центральных, юго-восточном районах и Элисте.
Жителей и гостей степной республики призвали строго соблюдать правила противопожарной безопасности.