Элиста, 10 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

Синоптики предполагают, что с 11 по 13 июня чрезвычайная пожарная опасность V класса сохранится в девяти муниципальных образованиях Калмыкии. Наиболее высок риск возникновения природных пожаров частично в северных, юго-западных, центральных, юго-восточном районах и Элисте.

Жителей и гостей степной республики призвали строго соблюдать правила противопожарной безопасности.