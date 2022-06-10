Кишинёв, 10 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На границе Молдавии и Румынии с 10 июня вводится новый порядок работы таможенных пунктов для ликвидации очереди грузовиков, перед молдавско-румынской границей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдавии.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

«Будут реализованы экстренные меры для немедленного разблокирования ситуации на таможне с помощью совместной группы для координации и синхронизации немедленных действий молдавских и румынских властей на пограничных пунктах и сокращения времени проезда», — говорится в сообщении.

Сообщается, что первый пограничный пропускной пункт, на котором начнут работать уже сегодня по новым правилам — Леушень — Албица. Планируется, что там очередь значительно сократится уже к вечеру.

Стоит отметить, в мае представители молдвавских транспортных компаний стали жаловаться, что для выезда из Молдавии в Румынию грузовым машинам приходится стоять в очереди несколько дней. Как сообщил администратор международной ассоциации перевозчиков Юлиан Постикэ, проблемы копились много лет и обострились, когда торговые маршруты были перенаправлены после начала боевых действий на Украине.