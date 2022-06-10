Новосибирск, , 12:25 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении женщине тяжкого вреда здоровью из-за падения льда с крыши жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Ysia.ru

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено в отношении 34-летней мастера участка акционерного общества «Сибирский Сервисный центр». По версии следствия, мастер участка ненадлежащим образом исполнила свои обязанности по ежедневному осмотру крыши многоквартирного дома по ул. Ученическая, 17. Она не оценила количество снега и наледи на крыше, и не приняла мер к её очистке. 31 марта наледь с крыши рухнула на женщину.

Отмечается, что вину она признала, уголовное дело направлено в суд.

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