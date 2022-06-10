Донецк, , 12:24 — REGNUM Города Донецк и Макеевка подверглись обстрелам со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 10 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что в 11:45 (совпадает с мск) со стороны ВСУ был обстрелян Куйбышевский район Донецка, по которому было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 12:00 украинские нацисты выпустили 10 мин калибра 120 мм по Донецку, шесть снарядов калибра 155 мм по Калининскому району Донецка и пять снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские нацисты в ходе военных действий на территории ДНР потеряли убитыми свыше 70 человек личного состава.