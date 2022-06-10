Москва, 10 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Слова немецкого посла — это констатация нынешнего состояния российско-немецких отношений. Об этом 10 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Германия

«Слова посла — исключительно констатация. Никакой надежды, даже робкой, на улучшение отношений между Россией и Германией нет и не может быть. Надежда, которая в ночь на 24 февраля 2022 г. умирала от чахотки и кровоизлияния, лежит в гробу без каких либо признаков жизни», — заявил эксперт.

По мнению политолога, «здесь любое сомнение является только иллюзией».

К тому же нынешний посол Германии не принадлежит и никогда не принадлежал к большим друзьям России, напомнил Борисов.

Напомним, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр назвал «обвалом» изменение отношений между Германией и Россией и заявил о том, что «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».