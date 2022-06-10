Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области прошли торжества, посвященные 350-летию со дня рождения Петра Великого. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

yarnews.net Открытие монумента

В рамках праздника был открыт бюст императору. Монумент является точной копией памятника, который в 1816 году появился в бельгийском Спа. В Переславле бюст Петра Великого будет находится возле входа в историко-культурный комплекс «Pierre Le Grand».

«Сегодня 350 лет со дня рождения Петра Великого. Великого Петра, который перестроил Россию. И очень важно, что Ярославская земля плотно связана с историей Петра Великого. Переславль-Залесский — город, где первый проект был реализован Петром, здесь начинался первый русский флот», — заявил на церемонии открытия уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

В церемонии открытия памятника поучаствовал и глава Переславля-Залесского.

«Петр Первый сыграл огромную роль в развитии российского государства и российской империи. Это реформатор, человек, изменивший подходы в государственном управлении и во взаимоотношениях с Западом», — сказал исполняющий обязанности главы Переславля Александр Тарасенков.

В здании историко-культурного комплекса открыт музей Pierre Le Grand», посвященный Петру Великому. Посетителям нового музея продемонстрируют гостевой кабинет Петра, воссоздающий его покои в бельгийском Спа, памятную медаль в его честь, выпущенную при Елизавете Петровне.

«Открываются двери нового историко-культурного комплекса — музей Петра Великого «Pierre Le Grand». В этом комплексе будут представлены 4 экспозиции, с которыми уже можно познакомиться. Одна из них находится в главном зале — это памятная медаль в честь рождения царевича Петра Алексеевича», — отметила президент НП «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

В рамках торжеств в Переславле-Залесском состоялась презентация книги «Именовать Ярославль отчиной царей» историка и искусствоведа Ирина Серовой, посвященной Петру I. В исторической монографии есть главы, рассказывающие о переславской потешной флотилии царя, о посещении императором Ярославля и Ростова, о сподвижниках Петра.

«На самом деле Петр только в Ярославле был минимум 11 раз. Вряд ли хоть один из городов был удостоен такого внимания. Петр здесь был и царственным отроком, а последний его приезд накануне коронации Екатерины Первой в 1724 году», — рассказала автор книги Ирина Серова.

Завершились юбилейные торжества в Переславле гашением специальной марки, посвященной 350-летию первого русского императора.