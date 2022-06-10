Сеул, , 12:25 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон встретился 10 июня с замглавой МИД Германии Тобиасом Линднером, с которым обсудил двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители двух стран оценили тесное двустороннее сотрудничество в различных областях, договрились о дальнейшем углублении предметного сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, изменение климата и кибербезопасность, в преддверии 140-летия установления дипломатических отношений между странами.

Чо Хён Дон обратился к правительству Германии с просьбой поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030, а также объяснил ситуацию на Корейском полуострове и представил политику нового правительства Южной Кореи в отношении КНДР.

В свою очередь, Тобиас Линднер отметил, что Берлин продолжит играть необходимую роль в установлении мира на Корейском полуострове.