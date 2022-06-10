Донецк, 10 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Донецку и Макеевке. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрел вёлся с позиций в Авдеевке в 12:00. По Донецку было выпущено десять мин калибра 120 мм, а также шесть снарядов калибра 155 мм (стандарт НАТО).

Одновременно по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили пять снарядов калибра 155 мм.