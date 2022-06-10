Пхукет, Таиланд, , 12:21 — REGNUM Ни в один из технических комитетов Международного союза конькобежцев (ISU) не был выбран ни один представитель России. Выборы прошли 10 июня на конгрессе ISU в Пхукете (Таиланд).

На места в комитетах претендовали Ульяна Чиркова (синхронное катание), Юлия Андреева (одиночное и парное катание) и Андрей Нефёдов (шорт-трек).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня ISU продлил отстранение российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от соревнований.

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