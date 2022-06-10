* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 10 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Общество женщин-госслужащих провело свою вторую пресс-конференцию в Кабуле. На встрече 9 июня члены общества призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) положить конец неопределённому положению женщин-госслужащих. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

Они заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не предприняли никаких действий, несмотря на обещание внести ясность в положение женщин, уволенных из государственных учреждений десять месяцев назад.

В обращении общества содержится призыв к международному сообществу не оставлять их в беде.

После захвата власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временно отстранили или уволили женщин из большинства государственных учреждений.