Москва, 10 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Мебельное производство является одной из сфер деятельности, где предприниматели должны порадоваться ограничениям, которые вводят западные страны в отношении России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Москве с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными, сообщает пресс-служба главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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На встрече представитель башкирского предприятия по производству мебели рассказал Путину о работе своей организации и попросил помощи в поддержке вновь создаваемых импортозамещающих производств. Он сообщил, что сейчас на заводе трудятся порядка 350 человек, планируется трудоустроить еще 200 человек, отметив, что на базе этого предприятия был организован первый мебельный кластер в России.

«В нынешних условиях санкционного давления и взятого курса на импортозамещение возможно ли увеличение лимита субсидий с 30 до 50% на приобретение оборудования из-за границы и лимита по сумме, который сейчас составляет 300 миллионов рублей?», — спросил он у Путина, пригласив главу государства осенью в башкирский город Туймазы на открытие нового производства.

Президент России пожелал предприятию успехов и удачи.

«Я думаю, что это одна из сфер деятельности, где вы должны порадоваться тому, что происходят эти ограничения со стороны наших так называемых партнеров, потому, что, это уже точно совершенно, такие люди как вы и ваши коллеги, могут делать эту продукцию не хуже, чем где бы то ни было», — заявил глава государства.

Он также сообщил, что понимает, что в этой сфере необходимо оборудование.

«За последние годы с 2014 года у нас в области станкостроения сделан серьезный шаг вперед, прорыв. Это настраивает нас на то, что и в этой сфере возможно производство нашего собственного оборудования, но пока его нет, его надо закупать. <…> Конечно, Минпромторг будет 100 процентов на вашей стороне и знаю, кто будет возражать. Но мы обязательно найдем золотую середину. То, что нужно поддерживать такие производства, чтобы появилась своя продукция высочайшего класса, в этом сомнений нет. Вопрос в бюджетных возможностях. <…> Обязательно подумаем, я обещаю. Спасибо за приглашение, врать не буду, не могу сказать, чем буду занят в это время, но вам желаю всяческих успехов», — ответил Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мебельный кластер Башкирии первым в России вошел в реестр Минпромторга России.