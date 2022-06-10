Сироту из Северной Осетии обеспечат жильем после обращения к Путину
Владикавказ, 10 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Жительница Северной Осетии Алла Купеева обретет наконец-то свое жилье. После обращения в президенту РФ Владимиру Путину власти региона нашли возможность помочь сироте, которая уже сама является матерью двоих детей.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Квартира
Вопрос о предоставлении женщине, которая имеет право на получение жилья, так как является ребенком-сиротой, будет решен до 1 декабря 2022 года, сообщил председатель правительства РСО-Алании Борис Джанаев в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой.
«По итогам проведенной работы выделены необходимые денежные средства. Управлением социальной защиты по Моздокскому району заключен контракт на приобретение в собственность республики жилого помещения в Моздоке — для последующей передачи Алле Купеевой. Таким образом, она будет обеспечена жилым помещением до 1 декабря 2022 года», — приводит слова Джанаева пресс-служба правительства региона.