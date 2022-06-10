Владикавказ, 10 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Жительница Северной Осетии Алла Купеева обретет наконец-то свое жилье. После обращения в президенту РФ Владимиру Путину власти региона нашли возможность помочь сироте, которая уже сама является матерью двоих детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Вопрос о предоставлении женщине, которая имеет право на получение жилья, так как является ребенком-сиротой, будет решен до 1 декабря 2022 года, сообщил председатель правительства РСО-Алании Борис Джанаев в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой.