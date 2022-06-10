Куала-Лумпур, 10 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Министр юстиции Малайзии Ван Джунайди согласился отменить смертную казнь, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

В официальном заявлении министр заявил, что смертная казнь будет заменена другим видом наказания по усмотрению суда.

«Кабинет министров Малайзии согласился с тем, что необходимо провести дальнейшие исследования в отношении предлагаемого альтернативного наказания за 11 преступлений, предусматривающих смертную казнь», — говорится в заявлении Ван Джунайди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 1887 случаев заражения коронавирусом нового типа.