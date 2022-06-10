Белгород, 10 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализированы шесть новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в федеральном оперативном штабе. Выздоровели после лечения 52 человека, один житель скончался от осложнений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 131 216 носителей коронавируса. Справились с заражением 128 320 человек, скончались 2 272 пациента.

По данным регионального оперштаба, лечатся амбулаторно 463 жителя, в ковид-госпиталях находится 161 человек.