Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 16 пляжей в черте города готовы принять петербуржцев и гостей Северной столицы, сообщили 10 июня в пресс-службе Смольного.

Пляж

Большинство оборудованных пляжей располагаются в Сестрорецке и Репино, на берегу Финского залива. Также к комфортному отдыху горожан подготовили пляжи в Кронштадте и Лисьем носу.

«Они полностью оборудованы всем необходимым и отвечают стандартам безопасности. Все зоны отдыха проверены специалистами. Здесь предусмотрены дежурные спасатели и посты с необходимым снаряжением для их работы», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что всего к летнему сезону открыты 24 официальных городских пляжа, 14 — в Курортном районе, из них девять — на Финском заливе. Самый большой благоустроенный пляж — «Ласковый» в поселке Солнечное, который может принять до 5 тыс. человек.

Однако готовность пляжей не означает обеспечение безопасности купания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего два водоёма в двух районах Петербурга оказались пригодны для купания по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Речь идет об Ольгинском водоеме в Выборгском районе и Безымянном озере в Красносельском районе.

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Заметим, что грядущие длинные выходные порадую горожан теплом, солнцем и летними ливнями. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 11 июня, будет без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, в окрестностях местами до +9 градусов, нем +22…+24 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье, 12 июня, облачно, ночью с прояснениями и без осадков. А днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

«К понедельнику дневная температура будет чуть меньше, но тоже +20…+22 градуса. Ветра сильного в эти дни нет, так что довольно комфортно будет. А с дождями, так это кому как повезет», — отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.