Казань, , 12:15 — REGNUM В Татарии за последние сутки подтвердили 100 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 103 человека. Как сообщает 10 июня общероссийский оперативный штаб, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за прошлый день 37 пациентов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 151 170 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 146 562 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписаны 145 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России 9 июня было выявлено 3678 новых случаев заражения коронавирусом.

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