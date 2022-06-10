В Татарии за сутки госпитализировали 37 ковид-пациентов
Казань, 10 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 100 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 103 человека. Как сообщает 10 июня общероссийский оперативный штаб, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за прошлый день 37 пациентов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
Всего в регионе зарегистрировано 151 170 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 146 562 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписаны 145 пациентов, умерших нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в России 9 июня было выявлено 3678 новых случаев заражения коронавирусом.
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