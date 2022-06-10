Хельсинки, 10 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно покинул Аландские острова, где должен был состояться его ужин с королём Швеции Густавом XVI. Это произошло после выступления президента России Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями, пишет британское издание Daily Mail.

Цитата из х/ф «Петр Первый». реж. Владимир Петров. 1937. СССР

Путин в ходе встречи заявил, что Пётр I, казалось бы, воевал со Швецией и что-то отторгал, но на самом деле он «ничего не отторгал, он возвращал». На нашу долю, добавил российский лидер, «тоже выпало возвращать и укреплять».

«Пока Путин говорил, российские военные корабли начали учения в Балтийском море», — отмечает издание.

В это же время Ниинистё, который должен был встретиться с королевской четой Швеции «на слабо защищенном острове» Аланд, «внезапно отменил встречу и улетел домой с женой».

В Хельсинки отрицают связь отбытия Ниинистё со словами Путина или военными учениями России. Шведский король и его супруга задержались на Аландах и посетили вечерний концерт в честь празднования столетия финской автономии, но покинули его до окончания.

Читайте также: Путин напомнил, как Европа не признавала расширения России при Петре