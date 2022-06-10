* запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 12:14 — REGNUM Источники в департаменте сельского хозяйства, ирригации и животноводства афганской провинции Газни подтвердили, что уборщик департамента был застрелен боевиком «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Источник в провинциальной больнице Газни сообщил, что пуля попала ему в сердце, и что он скончался, не доехав до больницы.

Уточняется, что потерпевший работал во дворе ведомства, когда в него неожиданно выстрелили. Стрелявший талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был задержан службой безопасности Газни.

Родственники пострадавшего говорят, что он был единственным кормильцем своей семьи и у него осталось пятеро малолетних детей. Родственники уборщика требуют справедливости от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это уже третий мирный житель за последние два месяца, застреленный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Газни без всякой причины.