Чебоксары, , 12:14 — REGNUM К резонансной ситуации с проектом строительства общежитий в микрорайоне Университет в Чебоксарах подключились федеральные персоны. К главе Чувашии Олегу Николаеву обратилась депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ), представляющая в нижней палате парламента интересы чувашских избирателей. Об этом она написала в телеграм-канале.

За забором — территория университета © ИА REGNUM

По её словам, она получила «несколько персональных и коллективных обращений» от жителей микрорайона Университет, которые «встревожены и возмущены перекройкой генплана застройки района». Депутат пишет, что жители собрали около 1,5 тыс. »подписей против строительства студенческих общежитий», неоднократно обращаясь «за помощью по этим вопросам в различные региональные органы власти Чувашии».

«Обращаюсь к главе Чувашии Олегу Николаеву. Прошу вас услышать людей и сделать всё возможное для того, чтобы интересы жителей микрорайона Университет не были ущемлены», — написала Ирина Филатова.

Она также попросила «проверить законность изменения» целевого назначения участка.

«В случае если первичный генплан застройки изменён на законных основаниях, без учёта мнения тысяч местных жителей, полагаю, власти обязаны оперативно принять меры к поиску альтернативной площади и возведению запланированного ранее стадиона», — считает депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Университет, где проживает 12 тыс. жителей, чувашский вуз планирует построить студенческие общежития в 13 и 16 этажей на 1,2 тыс. человек. Это вызвало протест части жителей — в частности, некоторые считают это уплотнительной застройкой.

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