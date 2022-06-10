Депутат Госдумы призвала главу Чувашии «услышать людей»
Чебоксары, 10 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. К резонансной ситуации с проектом строительства общежитий в микрорайоне Университет в Чебоксарах подключились федеральные персоны. К главе Чувашии Олегу Николаеву обратилась депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ), представляющая в нижней палате парламента интересы чувашских избирателей. Об этом она написала в телеграм-канале.
По её словам, она получила «несколько персональных и коллективных обращений» от жителей микрорайона Университет, которые «встревожены и возмущены перекройкой генплана застройки района». Депутат пишет, что жители собрали около 1,5 тыс. »подписей против строительства студенческих общежитий», неоднократно обращаясь «за помощью по этим вопросам в различные региональные органы власти Чувашии».
Она также попросила «проверить законность изменения» целевого назначения участка.
Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Университет, где проживает 12 тыс. жителей, чувашский вуз планирует построить студенческие общежития в 13 и 16 этажей на 1,2 тыс. человек. Это вызвало протест части жителей — в частности, некоторые считают это уплотнительной застройкой.