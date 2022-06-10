Омск, 10 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. По итогам первых трёх единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в Омской области определено 13 стобалльников. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Выпускники узнали результаты первых экзаменов, прошедших 26 мая. В ЕГЭ по литературе приняли участие 564 человека, по географии — 172, по химии — 773.

Максимальный балл на ЕГЭ по химии получили 11 омских выпускников. Один участник выполнил на 100 баллов экзамен по географии, ещё один — по литературе.

Более 8% участников ЕГЭ по географии смогли написать работу на высокий балл (от 81 и выше). Доля высокобалльников на ЕГЭ по литературе — 7,7%, по химии — 10,9%.

В целом большинство участников ЕГЭ-2022 по этим трём предметам получили результаты, достаточные для поступления в вузы.

Экзамены в Омской области проходят в штатном режиме, подчеркнули в региональном информационно-аналитическом центре системы образования.

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