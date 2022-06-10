Кемерово, , 12:13 — REGNUM В Кемеровской области за период с января по апрель 2022 года производство мебели увеличилось на 18% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Об этом сообщил Кемеровостат.

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что кемеровские предприятия произвели 4059 деревянных письменных столов, 2943 кухонных стола, 3753 шкафа, 1032 деревянных кровати и 1671 диван.

Отметим, что во вторую субботу июня в России отмечается День мебельщика. При этом официальный статус праздник пока не приобрёл.