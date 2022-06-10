Кемерово, 10 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области за период с января по апрель 2022 года производство мебели увеличилось на 18% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Об этом сообщил Кемеровостат.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

Уточняется, что кемеровские предприятия произвели 4059 деревянных письменных столов, 2943 кухонных стола, 3753 шкафа, 1032 деревянных кровати и 1671 диван.

Отметим, что во вторую субботу июня в России отмечается День мебельщика. При этом официальный статус праздник пока не приобрёл.