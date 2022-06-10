Ереван, 10 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Азербайджан строит объездной путь к Степанакерту, который сделает Нагорный Карабах полностью зависимым от Баку. Об этом 10 июня на пресс-конференции заявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он отметил, что объездной путь планируется ввести в эксплуатацию через два — три месяца. Если это произойдёт, то ряду населённых пунктов Нагорного Карабаха будет угрожать переход под контроль Баку.

«В этом случае к противнику перейдут все коммуникации, Арцах станет полностью зависим от Азербайджана и потеряет армян», — сказал Сагателян.

Стоит отметить, что в феврале председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил, что в июне планируется сдать в эксплуатацию дорогу в объезд города Лачин. В Армении многие это восприняли, как прокладка пути, который будет альтернативой Лачинскогому коридору, соединяющему Армению с Нагорным Карабахом.