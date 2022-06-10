Триполи, , 12:15 — REGNUM Сотрудники порта Сидра, расположенного на востоке Ливии, объявили о прекращении работы в знак протеста против действий правительства страны. Об этом 10 июня сообщает Fawasel.

Добыча нефти skeeze

По данным журналистов, сотрудники порта, который специализируется на поставках нефти в Европу, потребовали от премьер-министра страны Абдель-Хамида Дабайбы оставить пост и передать полномочия в «руки правительства, уполномоченного парламентом Ливии».

Как сообщается, работники требуют от правительства страны принять усилия для прекращения политического кризиса, который ведёт к «разорению простых граждан и маргинализации общества».

Ранее сотрудники нефтеналивных терминалов западной Ливии также объявили о начале забастовки. Ежедневные материальные потери для экономики страны оцениваются министерством нефти Ливии примерно в 60 млн долларов.