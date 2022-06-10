Томск, , 12:11 — REGNUM В Томской области зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 848 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 131 910. За сутки выявлено 34 новых носителя, 13 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 031 человек, в том числе 57 за последние сутки.