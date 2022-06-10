Томск, 10 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Томской области зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 848 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 131 910. За сутки выявлено 34 новых носителя, 13 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 031 человек, в том числе 57 за последние сутки.