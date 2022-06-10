Донецк, 10 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 70 человек личного состава. Об этом 10 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожены одна установка РСЗО БМ-21 «Град», два танка, три БТР-2, две машины подвоза боеприпасов, один украинский пункт управления БПЛА и более 70 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время были подавлены три огневые точки украинских нацистов в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что войска Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продолжают наступление в районе Золотого, где киевские боевики понесли значительные потери.