* запрещённая в России организация

Кабул, 10 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле заявил, что оппозиция режиму талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена и что противники движения подлежат уничтожению. Об этом сообщает газета «8 Собх».

На видео, появившемся в социальных сетях, видно как губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Афганистана маулави Нидо Мохаммад Надим предупреждает противников режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о смерти.

Касаясь деятельности Фронта национального сопротивления, он добавил, что противодействие этим силам является «долгом» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Неясно, когда именно и где губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле сделал это заявление.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже несколько месяцев ведёт крупномасштабное наступление против оппозиционных сил. Группировка не брезгует арестами, пытками, расстрелами и обезглавливанием своих противников.