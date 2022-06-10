Пенза, , 12:09 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки от COVID-19 завершили лечение 44 пациента. По данные общероссийского оперативного штаба на 10 июня, всего в регионе выздоровели 180 840 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в Пензенской области зарегистрирован 187 221 случай заражения коронавирусом, в том числе 43 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5926 человек, за сутки умерли три пациента.

В пензенские ковид-стационары 9 июня госпитализировали 20 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, 99,2% жителей Явы и Бали имеют иммунитет или антитела к COVID-19.

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