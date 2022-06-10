Сеул, 10 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Рабочие и работодатели должны самостоятельно решать свои проблемы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 10 июня на четвертый день забастовки работников грузовых перевозок, которые требуют защиты своих прав на фоне резкого роста цен на топливо.

Глава государства отметил, что если правительство будет слишком глубоко вмешиваться в этот процесс, то стороны не смогут создать условия для самостоятельного разрешения конфликта.

Он также поставил под сомнение целесообразность вмешательства прежних властей в отношения между рабочими и работодателями.

Отметим, что бастующие требуют сохранить систему стабильных тарифов на грузовые перевозки, срок действия которой истекает в конце текущего года. Между тем, правящие и оппозиционные партии не приняли конкретных мер по данному вопросу.