Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону утром 10 июня полностью сгорел пассажирский автобус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Сгоревший автобус

Инцидент случился примерно в 10:40 мск на улице Шеболдаева. Автобус, перевозивший людей по маршруту №94, загорелся в пути следования. Пассажиры успели покинуть салон. Пострадавших нет.

Борьбу с огнём вели восемь человек и две единицы техники.

Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в социальных сетях, автобус сгорел дотла.