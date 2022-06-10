Москва, 10 июня 2022, 12:05 — REGNUM Сегодня, 10 июня, президент России Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей по случаю открытия виртуальной выставки «Пётр I. Рождение империи», сообщается на сайте Кремля

Пётр Дрождин. Портрет Петра I. 1795
Пётр Дрождин. Портрет Петра I. 1795

Президент выразил уверенность, что выставка, посвящённая 350-летию со Дня рождения Петра I, станет одним из наиболее важных юбилейных мероприятий, а её мультимедийный формат привлечёт внимание любителей и знатоков истории.

«Проведение масштабных торжеств — дань глубокого уважения к Петру I, выдающемуся государственному деятелю, к его огромному вкладу в укрепление российской государственности», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас, как и во времена Петра I, Европа не хочет признавать возвращение российских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.

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