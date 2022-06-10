Москва, 10 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, президент России Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей по случаю открытия виртуальной выставки «Пётр I. Рождение империи», сообщается на сайте Кремля

Пётр Дрождин. Портрет Петра I. 1795

Президент выразил уверенность, что выставка, посвящённая 350-летию со Дня рождения Петра I, станет одним из наиболее важных юбилейных мероприятий, а её мультимедийный формат привлечёт внимание любителей и знатоков истории.

«Проведение масштабных торжеств — дань глубокого уважения к Петру I, выдающемуся государственному деятелю, к его огромному вкладу в укрепление российской государственности», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас, как и во времена Петра I, Европа не хочет признавать возвращение российских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.

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