Саратов, 10 июня 2022, 12:05 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 10 июня зарегистрировано 253 377 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвержден 101 тест. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Выздоровели с начала пандемии 246 335 человек, из них 134 — за минувший день. В ковид-госпитали 9 июня доставили 25 пациентов.
По данным облминздрава, на стационарном лечении находятся 332 пациента, на амбулаторном — 852.
Скончались от последствий заражения коронавирусом 5979 человек, за сутки умерли два пациента.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по итогам заседания оперативного штаба и анализа уровня заболеваемости коронавирусом принято решение об отмене масочного режима.
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