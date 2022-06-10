Саратов, , 12:05 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 10 июня зарегистрировано 253 377 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвержден 101 тест. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 246 335 человек, из них 134 — за минувший день. В ковид-госпитали 9 июня доставили 25 пациентов.

По данным облминздрава, на стационарном лечении находятся 332 пациента, на амбулаторном — 852.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5979 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по итогам заседания оперативного штаба и анализа уровня заболеваемости коронавирусом принято решение об отмене масочного режима.

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