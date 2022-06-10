Джакарта, 10 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил министерству иностранных дел оказать максимальную помощь в процессе возвращения тела сына губернатора Западной Явы Ридвана Камиля в страну, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Я поручил министерству иностранных дел, послу максимально содействовать возвращению тела из Швейцарии в Индонезию», — заявил Джоко Видодо.

Глава государства также выразил соболезнования губернатору Западной Явы Ридвану Камилю.

Сын губернатора Западной Явы утонул в реке в Швейцарии 26 мая 2022 года. После почти двухнедельных поисков тело молодого человека обнаружила местная полиция 8 июня. Планируется, что тело доставят в Индонезию 12 июня. Похороны состоятся 13 июня 2022 года.