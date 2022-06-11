Барнаул, 11 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Экология» в России совершенствуют утилизацию и переработку отходов, ликвидируют свалки. И в этом важнейшем вопросе без научных достижений не обойтись. К примеру, учёные Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) обнародовали результаты проведенной научно-исследовательской работы, которая поможет решить проблему рекультивации мусорных полигонов: после обработки на них можно выращивать отличный корм для сельхозживотных. Подробности по итогам заседания Общественной палаты Алтайского края (ОПАК), на котором обсуждались вопросы обращения с бытовыми отходами в соответствии с системой, предложенной федеральным правительством и президентом РФ, сообщает пресс-служба вуза.

АГАУ Саженцы на мусорном полигоне в Барнауле

«Диалог общественности, органов власти и науки поможет решить проблему обращения с ТБО», — подчеркнул ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков.

Говоря об использовании илистых отложений городских коммунальных стоков при формировании агроландшафта на отработанном полигоне твердых коммунальных отходов, доктор технических наук, профессор АГАУ Анатолий Тиньгаев пояснил, что исследования проводились на полигоне ТКО, расположенном на северо-западной окраине Барнаула в пределах ранее существовавшего Льняного лога.

Полигон ТКО действует с 1975 года и заполнен уже на 98%. Номинальный срок его эксплуатации должен закончиться в декабре 2023 года, после чего полигон необходимо будет рекультивировать. Предложенная учеными АГАУ технология позволяет не только решить проблемы рекультивации нарушенных земель, но и выращивать на бывших полигонах кормовые травы для сельскохозяйственных животных. О готовности использовать технологию заявил регоператор барнаульского полигона при условии вхождения в федеральный проект по рекультивации.

АГАУ Мусорный полигон

«С каждым годом растут объемы мусора, полигоны переполнены. Необходим грунт, чтобы закрыть полигон и рекультивировать его. Мы разработали технологию использования для этих целей осадков сточных вод, которые находятся на иловых площадках очистных сооружений. С их помощью также можно создать стабильный агроландшафт и получить высокую урожайность, выращивая многолетние травы и зерновые культуры на корм для сельхозживотных. Это первая подобная технология рекультивации в России», — пояснил суть работы Анатолий Тиньгаев.

АГАУ Саженцы на мусорном полигоне в Барнауле

Уникальная технология разработана учеными АГАУ совместно с «Алтайагрохимсоюзом». Заложить опытный участок на полигоне ТКО помогли специалисты Барнаульского водоканала. Для чистоты эксперимента работы по рекультивации осуществили с помощью привычной технологии использования грунта, смеси осадков сточных вод с грунтом и исключительно осадка сточных вод.

По итогам опытов наибольшую урожайность многолетних трав — костреца безостого, фестулолиума и тритикале — ученые получили на участке, где использовался осадок сточных вод. Пригодность и безопасность использования такого материала подтверждена с помощью химического и санитарно-эпидемиологического анализов. Хорошо прижились на рекультивированном участке и древесные породы: канадский клен, рябина сибирская и барбарис.

АГАУ Участники заседаня ОПАК

«Если мы после рекультивации не будем заниматься хозяйственной деятельностью, то на территории полигона может вновь появиться свалка. При использовании нашей технологии для создания агроландшафта от ведения хозяйственной деятельности можно получать еще и экономическую выгоду», — уточняет плюсы разработки профессор Алтайского ГАУ.

Известный в Алтайском крае эколог, активист ОНФ Алексей Грибков, опираясь на личный опыт, говорит: очень многие люди до сих пор считают, что проблема мусора их не касается. В то же время другие считают всё, что связано с мусоропеработкой, по умолчанию грязной технологией, от которой стоит держаться подальше.

«При этом всё же дома образуют отходы. Но как только заходит речь о том, что их нужно где-то перерабатывать, в том числе сортировать, утилизацию производить, все говорят: «Только не возле нас, где-нибудь подальше». Но ведь подальше тоже люди живут. И перерабатывать мусор нужно как раз здесь, в густонаселенных районах края», — говорит Алексей Грибков.

Такое отношение людей — важный сигнал, считает эколог. Здесь нужен компромисс, взаимное движение навстречу. Необходимо объяснять, как работают современные мусороперерабатывающие комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология» к 2024 году планируется рекультивировать (технический этап рекультивации и первичная высадка растительности) земельные участки, находящиеся под 191 несанкционированной свалкой, ликвидировать как минимум 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда.