* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:02 — REGNUM Семья Саида Моджтабы Форуга, военнослужащего бывшего афганского правительства, утверждает, что ничего не знает о его судьбе через девять дней после ареста Саида талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

По словам семьи Форуга, бывший военный был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 мая недалеко от своего дома в первой части района «Хайрхана». Члены его семьи говорят, что за эти дни они обращались в полицию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приложили много усилий, чтобы выяснить состояние здоровья и местонахождение Саида Моджтабы, но их усилия оказались тщетными.

По словам родственников, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул в августе 2021 года, Форуг бежал в Иран, но месяц назад вернулся в Кабул по «всеобщей амнистии» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правозащитные организации и СМИ сообщают, что за последние девять месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвели многочисленные аресты, убийства и похищения бывших силовиков и государственных служащих. Эти организации заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали указ о «всеобщей амнистии» в качестве ловушки, чтобы арестовывать и ликвидировать бывших афганских силовиков правительственных сил безопасности, противников движения и активистов-правозащитников.

В мае New York Times опубликовала отчёт о расследовании, показывающий, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за первые шесть месяцев своего правления в Афганистане убили или похитили почти 500 бывших государственных служащих, включая сотрудников службы безопасности.

В сообщениях указывается, что в последние месяцы продолжаются аресты, убийства и исчезновения бывших государственных служащих.

4 июня достоверные источники сообщили Afghanistan International, что Абдул Рахман Саланги и Ахмад Тамим Захери, два бывших солдата афганского правительства, были по отдельности задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.