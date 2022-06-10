Нея, Костромская область, , 13:05 — REGNUM После гибели 8-летнего мальчика под поездом в городе Нее Костромской области установят дополнительный надземный переход через железнодорожные пути. Об этом сообщает администрация региона.

Железнодорожные пути

По мнению транспортной прокуратуры, люди сами явились причиной случившегося. Рядом с местом трагедии существует специальный переход, однако люди проложили через пути свою тропу и постоянно ломали заграждения, устанавливаемые железнодорожниками.

«Пока единственное решение — это установка ограждения. Но практика показывает, как только ставят забор, проходит день, два, три — его убирают. Люди переходят пути там, где они привыкли. Что, несомненно, является плохим примером для детей» , — отметил на совещании и. о. Костромского транспортного прокурора Сергей Шведчиков.

Сейчас секцию забора вновь восстановили. В самой Нее и других населенных пунктах, через которые проходят железнодорожные пути, обещают увеличить число рейдов и провести дополнительную разъяснительную работу с детскими коллективами.

Как ранее писало ИА REGNUM, поезд сбил мальчика 7 июня. Компания 8-летних детей гуляла около путей. Внезапно один из них решил перейти железнодорожную линию, несмотря на приближающийся состав. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

За 2019–2021 годы на железной дороге в Костромской области не погиб ни один ребёнок. С начала 2022 года произошло два подобных инцидента. Первый был зарегистрирован в Костроме. Шестнадцатилетний подросток переходил пути в микрорайоне Черноречье, слушая музыку. Он получил смертельные травмы.

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