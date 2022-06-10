Биробиджан, 10 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Биробиджану нужен новый мост через реку Бира. Об этом заявил глава города Максим Семёнов на совещании мэра Биробиджана с председателями уличных комитетов, сообщило ИА ЕАОMedia.

(сс) k_r_craft Мост

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«Благодаря губернатору области Ростиславу Гольдштейну в этом направлении уже есть подвижки. И полпред президента Юрий Трутнев знает о том, что Биробиджану нужен новый мост. Не так просто было найти предприятие, которое сможет его построить. Но накануне приезжали специалисты одной из крупнейших компаний, осмотрели все и сфотографировали. Очень надеюсь на то, что проект войдет в государственные программы и будет реализован», — отметил мэр Биробиджана.

Состояние старого моста вызывает у горожан беспокойство. Его можно было бы отремонтировать, но экономичнее было бы построить рядом новый, считает Максим Семёнов. Старый мост он предлагает оставить для пешеходов и сделать его зоной отдыха у реки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в городе Облучье Еврейской АО закрыт пешеходный мост через реку Хинган. Переход деформировался из-за разрушения опор.