Калуга, 10 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы девять ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 22 человек. Днём ранее, 9 июня, в регионе были зарегистрированы 28 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 205 человек, 102 250 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.