Пермь, , 11:57 — REGNUM В Пермском крае названа причина возгорания тепловоза. Проверка по факту ЧП завершилась, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Тепловоз после пожара Уральская транспортная прокуратура

Установлено, что причиной происшествия стало некачественное проведение технического обслуживания тепловоза ремонтным персоналом Сервисного локомотивного депо Чусовой ООО «СТМ-Сервис». В результате пожара было задержано почти на три часа движение поездов.

В адрес начальника депо внесено представление. Нарушения устранены. Работник, проводивший техническое обслуживание тепловоза, оштрафован.

Напомним, 25 марта 2022 года на перегоне Бородулино — Верещагино в Пермском крае загорелся тепловоз, который следовал в составе из трёх грузовых вагонов.