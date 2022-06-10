Донецк, 10 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли Донецк обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 10 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:58 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления украинской армии, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники.