Москва, , 11:56 — REGNUM Новым главным тренером московского «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба клуба.

Стадион «Открытие Арена» («Спартак») в Москве Mos.ru

«Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Абаскаль является воспитанником академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне практически не играл, а сразу сосредоточился на тренерском образовании.

Он защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Также сообщается, что тренерскую карьеру Абаскаль начинал в юношеской команде «Севильи», потом работал со швейцарскими «Кьяссо» и «Лугано», итальянским «Асколи», греческим «Волосом» и швейцарским «Базелем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с поста главного тренера «Спартака» ушёл итальянец Паоло Ваноли.

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