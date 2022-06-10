Герат, Афганистан, , 11:55 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Герат сообщают, что заключённый, осужденный за прелюбодеяние, покончил жизнь самоубийством в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Самоубийство Thebluediamondgallery.com

Отмечается, что несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видеозапись вынужденного признания мужчины.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали случившееся.