Париж, , 11:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Румынию 14 июня с краткосрочным рабочим визитом. Об этом 10 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Бухаресте французский лидер проведет встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, румынским премьер-министром Николае Чукэ и министром обороны страны Василе Дынку.

Кроме того, запланирована его поездка на 57-ю авиабазу им. Михаила Когэлничану, где расположены международные подразделения НАТО.

Предполагается, что официальный Бухарест обратится к Макрону за поддержкой в вопросах выделениях Румынии дополнительных кредитов Еврокомиссии и скорейшего вступления страны в зону европейской валюты.