Магадан, 10 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов 10 июня выступил на заседании областной думы с отчётом о работе правительства за 2021 год. Присутствующий на отчете сенатор РФ от Колымы Анатолий Широков прокомментировал выступление губернатора.

Сергей Носов

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«ВРП рос быстрее, чем в среднем по России, в регион для осуществления проектов строительства и расширения ассортимента добываемого сырья вошли крупные федеральные компании. Магадан стал большой стройкой, где создаются объекты социального характера.

Из деятельности областного правительства за 2021 год я хотел бы выделить то, что впервые чуть менее 9600 наших детей отдохнули летом на Колыме и в ЦРС за счёт областного бюджета. Эта практика активно продолжается.

Колыма постепенно набирает обороты, уменьшая региональный госдолг, сохраняя профицит областного бюджета, привлекая федеральные средства и средства инвесторов для решения вопросов развития территории», — написал в своём телеграм-канале Анатолий Широков.

Сенатор добавил, что вместе с коллегами — депутатами областной думы высоко оценил работу Сергея Носова, правительства Магаданской области по социально-экономическому развитию региона.

От имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Широков вручил награды коллегам за плодотворную и эффективную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, отставки губернаторов могут продолжиться, но уже после 11 июня, то есть формально после объявления предвыборной кампании, а значит, выборы будут уже в 2023 году, заявил политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В числе возможных отставников перечисляется и Сергей Носов.